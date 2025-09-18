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Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Mollys großer Auftritt

ORF KidsStaffel 2Folge 9vom 18.09.2025
Tilda Apfelkern: Mollys großer Auftritt

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Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 9: Tilda Apfelkern: Mollys großer Auftritt

8 Min.Folge vom 18.09.2025

Als Rupert hört, wie schön Molly beim Postaustragen singt, ist er hin und weg: Sie muss unbedingt bei der Überraschungsparty zu Tildas Geburtstag ein Ständchen vortragen! Aber Molly ist gar nicht gewöhnt, vor Publikum zu singen und schon bei den ersten Proben bleibt ihr die Stimme weg. Ausgerechnet Tilda gibt ihr dann den entscheidenden Tipp. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

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