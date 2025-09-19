Tilda Apfelkern: Die FlussfahrtJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 12: Tilda Apfelkern: Die Flussfahrt
8 Min.Folge vom 19.09.2025
Rupert und Tilda machen eine lustige Flussfahrt, als ihr Boot plötzlich auf Grund läuft: Das Wasser ist weg! Grund dafür ist ein prächtiger Staudamm des Bibermädchens. Zum Glück hat Tilda eine Idee, wie sie dafür sorgen kann, dass alle Flussbewohner Wasser kriegen, ohne den Staudamm zu zerstören. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tilda Apfelkern Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0