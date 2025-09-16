Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Musik liegt in der Luft

ORF KidsStaffel 2Folge 5vom 16.09.2025
Tilda Apfelkern: Musik liegt in der Luft

Tilda Apfelkern: Musik liegt in der LuftJetzt kostenlos streamen

Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 5: Tilda Apfelkern: Musik liegt in der Luft

8 Min.Folge vom 16.09.2025

Eine berühmte Mäuseband mietet sich in Tildas Pension ein und probt hier für das nächste Konzert. Das gefällt zwei Vogelstimmenforschern gar nicht: Sie wollen in ihrem Urlaub Ruhe und Vogelstimmen hören. Es kommt zum Streit zwischen Tildas Gästen. Da taucht Robin auf und wird zur Lösung des Problems. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Tilda Apfelkern Staffel 2
ORF Kids
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen