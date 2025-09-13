Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Das Zeltlager

ORF KidsStaffel 2Folge 2vom 13.09.2025
Tilda Apfelkern: Das Zeltlager

Tilda Apfelkern: Das ZeltlagerJetzt kostenlos streamen

Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 2: Tilda Apfelkern: Das Zeltlager

8 Min.Folge vom 13.09.2025

Tilda geht mit den Kindern des Heckenrosenwegs zum Zelten in den Wald. Maulwurfskind Karl möchte mit, aber sein Papa Max ist überbesorgt: Hat er auch wirklich alles dabei, was er braucht? Und ist er nicht noch viel zu klein? Doch dann gerät eines der Kinder in Gefahr und Karl kann allen zeigen, was in ihm steckt. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Tilda Apfelkern Staffel 2
ORF Kids
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen