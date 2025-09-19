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Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Das große Rennen

ORF KidsStaffel 2Folge 11vom 19.09.2025
Tilda Apfelkern: Das große Rennen

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Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 11: Tilda Apfelkern: Das große Rennen

8 Min.Folge vom 19.09.2025

Rupert baut Seifenkisten und im Heckenrosenweg wird ein Rennen ausgerufen. Vier Teams treten gegeneinander an. Aber das Training verläuft nicht gut für Molly und Karl. Sie ist keine gute Bremserin und er sieht kaum etwas beim Lenken. Doch zum Glück hat Tilda eine gute Idee, um dem Team auf die Sprünge zu helfen. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

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