Tilda Apfelkern: Die HochzeitJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 15: Tilda Apfelkern: Die Hochzeit
8 Min.Folge vom 22.09.2025
Die Maulwurfsdamen Luise und Elsa wollen heiraten. Alles ist vorbereitet und die Gäste warten. Aber dann gießt sich Elsa Tee über ihr Kleid und plötzlich fehlt Luise. Tilda und Elsa finden sie im Wald. Sie hängt an einer Wurzel fest, weil sie für ihre Braut Luise ein Vergissmeinnicht pflücken wollte. Droht die Hochzeit auszufallen? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
