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Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Buddelspaß

ORF KidsStaffel 2Folge 4vom 15.09.2025
Tilda Apfelkern: Buddelspaß

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Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 4: Tilda Apfelkern: Buddelspaß

8 Min.Folge vom 15.09.2025

Tilda passt auf die kleinen Maulwürfe auf, weil Gertrud krank ist. Nachdem sie zusammen Kopfstand, Weitwurf und Verstecken gespielt haben, machen sie einen Buddelwettbewerb. Die Kleinen müssen aber Tilda erst einmal beibringen, wie man buddelt. Und dann kommen sie ausgerechnet in Ruperts Gemüsegarten an die Oberfläche. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

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