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Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Das tollkühne Küken

ORF KidsStaffel 2Folge 3vom 15.09.2025
Tilda Apfelkern: Das tollkühne Küken

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Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 3: Tilda Apfelkern: Das tollkühne Küken

8 Min.Folge vom 15.09.2025

Molly passt heute auf das Küken Alina auf, aber das Entchen hat es sich in den Kopf gesetzt, fliegen zu lernen. Ständig klettert Alina überall hoch und Molly muss hinterher, damit ihr nichts passiert. Dabei ist Molly gar nicht schwindelfrei! Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

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