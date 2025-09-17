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Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Tilda räumt aus

ORF KidsStaffel 2Folge 7vom 17.09.2025
Tilda Apfelkern: Tilda räumt aus

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Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 7: Tilda Apfelkern: Tilda räumt aus

8 Min.Folge vom 17.09.2025

Robin ist entsetzt: Tilda räumt ihr Haus aus! Will sie etwa den Heckenrosenweg verlassen? Doch Tilda kann ihre Freunde beruhigen: Sie möchte nur etwas Platz schaffen. Gute Idee, finden die anderen und es entsteht eine fröhliche Tauschrunde. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films

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