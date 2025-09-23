Tilda Apfelkern: Künstler gesuchtJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 18: Tilda Apfelkern: Künstler gesucht
8 Min.Folge vom 23.09.2025
Jemand hat ein Bild von Tilda gemalt und es vor ihre Tür gelegt. Tilda freut sich sehr, aber wer hat es gemalt? Auch Rupert hat ein Bild von sich vor seiner Tür gefunden. Die beiden entdecken eine Signatur am Bildrand und schließen auf Robin. Tatsächlich malt der gerade – aber die Bilder stammen nicht von ihm. Rupert und Tilda müssen weitersuchen und eine Spur führt in die Pension. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
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Tilda Apfelkern Staffel 2
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