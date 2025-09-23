Tilda Apfelkern: Ednas MöbelschönmachereiJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 17: Tilda Apfelkern: Ednas Möbelschönmacherei
8 Min.Folge vom 23.09.2025
Edna hat eine neue Geschäftsidee: Sie macht alte Möbel wieder schön! Doch als sie Robins heißgeliebte Kommode fertig überarbeitet hat, kriegen ihre Zwillinge Billy und Benny Farbe und Pinsel zu fassen. Ob Robin das unfreiwillige Ergebnis gefällt? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tilda Apfelkern Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: ORF Kids