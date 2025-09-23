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Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Ednas Möbelschönmacherei

ORF KidsStaffel 2Folge 17vom 23.09.2025
Tilda Apfelkern: Ednas Möbelschönmacherei

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Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 17: Tilda Apfelkern: Ednas Möbelschönmacherei

8 Min.Folge vom 23.09.2025

Edna hat eine neue Geschäftsidee: Sie macht alte Möbel wieder schön! Doch als sie Robins heißgeliebte Kommode fertig überarbeitet hat, kriegen ihre Zwillinge Billy und Benny Farbe und Pinsel zu fassen. Ob Robin das unfreiwillige Ergebnis gefällt? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

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