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Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Weihnachtsrätsel

ORF KidsStaffel 2Folge 25vom 27.09.2025
Tilda Apfelkern: Weihnachtsrätsel

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Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 25: Tilda Apfelkern: Weihnachtsrätsel

8 Min.Folge vom 27.09.2025

Molly soll den Sack mit den Weihnachtswünschen zur Post zu bringen und an die Weihnachtsmaus schicken. Doch als sie auf dem Weg kurz stoppt, ist der Sack plötzlich weg. Zusammen mit den Kindern machen sich Rupert, Tilda und Molly auf die Suche und stoßen auf verdächtige Spuren im Schnee. Ob sie den Sack mit den Wünschen wiederfinden werden? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

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