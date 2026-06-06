Trailer.AT
Folge 24: Trailer.AT: Folge 15
22 Min.Folge vom 06.06.2026
Vor der Verleihung des Österreichischen Filmpreises stehen aktuelle Filmprojekte im Mittelpunkt: Simon Schwarz gibt Einblicke in die Dreharbeiten zu "Pirker", Sallar Othman spricht über sein Drama "Die Reise". Zudem zeigen Michaela Payer und Richard Redlefsen die Kunst des Maskenbilds. In "Unser Haus" setzt sich Lotte Schreiber mit der Frage nach leistbarem Wohnen auseinander. Bildquelle: ORF/AÖF
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