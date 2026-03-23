Trailer.AT
Folge 23: Trailer.AT: Folge 14
"Rose" feierte mit einer herausragenden Sandra Hüller eine umjubelte Berlinale‑Premiere, und Regisseur Markus Schleinzer spricht in "Trailer.AT" über seine große Liebe zum Kino. Die Sendung wirft zudem einen Blick hinter die Kulissen des Thrillers "Safe" und trifft Cast und Regisseur Thomas Sieben. Berührende Einblicke liefert Axel Stasny mit seiner Doku "Ein Leben in Farbe" über die lebensfrohe 92‑jährige Eleanor aus New York. Vom Kinderfilm "Das geheime Stockwerk" berichten Norbert Lechner und die jungen Hauptdarsteller, in dem ein geheimnisvolles Hotelstockwerk Karli ins Jahr 1938 katapultiert. Und Adrian Goiginger, Barbara Pachl‑Eberhart sowie Valerie Pachner sprechen über "Vier minus drei", eine wahre Geschichte über Liebe, Verlust und die Kraft der Hoffnung. Bildquelle: ORF/AÖF/
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