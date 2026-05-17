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Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Gesund bleiben statt gesund werden - Vorsorgemedizin

ORF IIIStaffel 1Folge 103vom 17.05.2026
treffpunkt medizin: Gesund bleiben statt gesund werden - Vorsorgemedizin

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Treffpunkt Medizin

Folge 103: treffpunkt medizin: Gesund bleiben statt gesund werden - Vorsorgemedizin

45 Min.Folge vom 17.05.2026

Die Präventionsmedizin hilft uns, Krankheiten frühzeitig vorzubeugen, Risiken zu erkennen und unseren Körper langfristig zu stärken. Denn wer in seine Gesundheit investiert, spart nicht nur später Zeit und Sorgen, sondern gewinnt vor allem Lebensqualität. Die Dokumentation untersucht deshalb, wie wichtig regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, gesunde Ernährung, Bewegung oder Stressbewältigung im Alltag tatsächlich sind.

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