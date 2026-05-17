treffpunkt medizin: Gesund bleiben statt gesund werden - VorsorgemedizinJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 103: treffpunkt medizin: Gesund bleiben statt gesund werden - Vorsorgemedizin
45 Min.Folge vom 17.05.2026
Die Präventionsmedizin hilft uns, Krankheiten frühzeitig vorzubeugen, Risiken zu erkennen und unseren Körper langfristig zu stärken. Denn wer in seine Gesundheit investiert, spart nicht nur später Zeit und Sorgen, sondern gewinnt vor allem Lebensqualität. Die Dokumentation untersucht deshalb, wie wichtig regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, gesunde Ernährung, Bewegung oder Stressbewältigung im Alltag tatsächlich sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Treffpunkt Medizin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3