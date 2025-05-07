Zum Inhalt springenBarrierefrei
Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Superwaffe Mikrobiom: Kluge Heiler im Darm

ORF IIIStaffel 1Folge 70vom 07.05.2025
44 Min.Folge vom 07.05.2025

Diese Neuproduktion berichtet über bahnbrechende Forschungsergebnisse über unseren Darm: Sie bringt eine Reihe von Beispielen dafür, wie die Erkenntnisse der Mikrobiomforschung in den klinischen Alltag übertragen werden: Diese Forschungsergebnisse werden bereits genutzt, um Übergewicht und Diabetes zu beeinflussen, aber auch um Krebstherapien effektiver zu machen. Und selbst bei Corona-Patienten scheint das Mikrobiom eine entscheidende Rolle zu spielen. Auch die Ernährung ist daher Thema dieser Dokumentation: So ist Apfel nicht gleich Apfel und Ballaststoffe immer ein Gewinn. Auch Haustiere können das Mikrobiom positiv beeinflussen. Die Anwendungen betreffen auch den Kinderwunsch, sind bereits bei Frühgeborenen etabliert und helfen jungen Frauen mit Hormonstörungen genauso wie Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen.

