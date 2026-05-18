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Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen - Omas Hausmittel

ORF IIIStaffel 1Folge 104vom 18.05.2026
treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen - Omas Hausmittel

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Treffpunkt Medizin

Folge 104: treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen - Omas Hausmittel

45 Min.Folge vom 18.05.2026

Ob Hühnersuppe gegen Erkältungen, Kamillentee bei Magenbeschwerden oder Essigwickel gegen Fieber – Omas Hausmittel haben eine lange Tradition und werden seit Generationen zur Linderung von Beschwerden eingesetzt. Aber wie wirksam sind Sie wirklich?

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