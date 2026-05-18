treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen - Omas HausmittelJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 104: treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen - Omas Hausmittel
45 Min.Folge vom 18.05.2026
Ob Hühnersuppe gegen Erkältungen, Kamillentee bei Magenbeschwerden oder Essigwickel gegen Fieber – Omas Hausmittel haben eine lange Tradition und werden seit Generationen zur Linderung von Beschwerden eingesetzt. Aber wie wirksam sind Sie wirklich?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Treffpunkt Medizin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3