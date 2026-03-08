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Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Gesundheits-Mythen: Fettfalle Diäten

ORF IIIStaffel 1Folge 97vom 08.03.2026
treffpunkt medizin: Gesundheits-Mythen: Fettfalle Diäten

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Treffpunkt Medizin

Folge 97: treffpunkt medizin: Gesundheits-Mythen: Fettfalle Diäten

47 Min.Folge vom 08.03.2026

Gerade bei Ernährung zählt Faktenwissen. Zucker und Fett gelten oft als Hauptschuldige, doch Extreme wie Low-Carb- oder No-Fett-Diäten greifen zu kurz: Fett ist nicht gleich Fett, und auch Zucker hat zwei Seiten. Die Doku erklärt unseren Stoffwechsel, zeigt wovon er abhängt und wie Fasten, Diäten und das Halten des Wohlfühlgewichts nachhaltig gelingen. Bildquelle: ORF/Markus Voglauer

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