treffpunkt medizin: Gesundheits-Mythen: Fettfalle DiätenJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 97: treffpunkt medizin: Gesundheits-Mythen: Fettfalle Diäten
47 Min.Folge vom 08.03.2026
Gerade bei Ernährung zählt Faktenwissen. Zucker und Fett gelten oft als Hauptschuldige, doch Extreme wie Low-Carb- oder No-Fett-Diäten greifen zu kurz: Fett ist nicht gleich Fett, und auch Zucker hat zwei Seiten. Die Doku erklärt unseren Stoffwechsel, zeigt wovon er abhängt und wie Fasten, Diäten und das Halten des Wohlfühlgewichts nachhaltig gelingen. Bildquelle: ORF/Markus Voglauer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Treffpunkt Medizin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3