Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: Gehirn

ORF IIIStaffel 1Folge 82vom 12.10.2025
treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: Gehirn

treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: GehirnJetzt kostenlos streamen

Treffpunkt Medizin

Folge 82: treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: Gehirn

48 Min.Folge vom 12.10.2025

Unser Gehirn ist das komplexeste Organ unseres Körpers. Dementsprechend ranken sich zahlreiche Mythen und Halbwahrheiten darum. Nutzen wir wirklich nur zehn Prozent unseres geistigen Potenzials? Können Kreuzworträtsel das Gehirn im Alter fit halten? Und führt Alkoholkonsum tatsächlich zum unwiderruflichen Absterben von Nervenzellen? Diese "treffpunkt medizin"-Neuproduktion geht den bekanntesten Gesundheitsmythen auf den Grund, spricht mit Expertinnen und Experten und zeigt, was wissenschaftlich belegt ist. Bildquelle: Jacob Schrˆter / dpa / picturedesk.com

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Treffpunkt Medizin
ORF III
Treffpunkt Medizin

Treffpunkt Medizin

Alle 1 Staffeln und Folgen