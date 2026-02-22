treffpunkt medizin: Gegenschlag - Innovative Therapien bei SchlaganfallJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 94: treffpunkt medizin: Gegenschlag - Innovative Therapien bei Schlaganfall
In Österreich erleiden täglich rund 70 Menschen einen Schlaganfall - oft mit langfristigen Folgen. Obwohl moderne Stroke-Units und die Thrombektomie die Sterblichkeit halbiert haben, leiden viele Patientinnen und Patienten weiterhin an Folgeschäden. Forschende arbeiten an verbesserten Bildgebungstechniken, KI-Anwendungen und molekularbiologischen Methoden, um Schäden zu minimieren. Neue Rehabilitationsansätze helfen, Spätfolgen zu lindern. Der Film "treffpunkt medizin" zeigt die aktuellen Entwicklungen anhand von Patientenschicksalen und der Arbeit österreichischer Ärztinnen und Ärzte sowie Wissenschafter und Wissenschafterinnen. Produzent: Christian Kluger Redaktion: Manuela Strihavka
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