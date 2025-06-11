Zum Inhalt springenBarrierefrei
Treffpunkt Medizin

Staffel 1Folge 75vom 11.06.2025
40 Min.Folge vom 11.06.2025

Der Sehsinn ist der bedeutendste unserer Sinne, da er den Großteil unserer Wahrnehmung und Kommunikation bestimmt. Doch was passiert, wenn das Sehen eingeschränkt ist oder ganz ausfällt? Diese Dokumentation beleuchtet mithilfe von Kameras die Funktionsweise unseres Sehsinns und die Auswirkungen seiner Beeinträchtigung. Sie erklärt, was unter "Lasern" zu verstehen ist und welche Therapien und Operationen bei Fehlsichtigkeit oder Augenerkrankungen zur Verfügung stehen. Zudem wird gezeigt, welche anderen Sinne Menschen mit Sehbehinderung verstärken. Bildquelle: ORF/WMA/

