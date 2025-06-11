treffpunkt medizin: Unsere Augen - wie wir die Welt sehenJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 75: treffpunkt medizin: Unsere Augen - wie wir die Welt sehen
40 Min.Folge vom 11.06.2025
Der Sehsinn ist der bedeutendste unserer Sinne, da er den Großteil unserer Wahrnehmung und Kommunikation bestimmt. Doch was passiert, wenn das Sehen eingeschränkt ist oder ganz ausfällt? Diese Dokumentation beleuchtet mithilfe von Kameras die Funktionsweise unseres Sehsinns und die Auswirkungen seiner Beeinträchtigung. Sie erklärt, was unter "Lasern" zu verstehen ist und welche Therapien und Operationen bei Fehlsichtigkeit oder Augenerkrankungen zur Verfügung stehen. Zudem wird gezeigt, welche anderen Sinne Menschen mit Sehbehinderung verstärken. Bildquelle: ORF/WMA/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Treffpunkt Medizin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0