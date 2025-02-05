Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 60vom 05.02.2025
46 Min.Folge vom 05.02.2025

„Treffpunkt Medizin“ zeigt, wie Tiertherapie Menschen mit besonderen Herausforderungen unterstützt und Heilungsprozesse fördert. Ob Assistenzhund, Therapiepony oder Hospiztier – ihre einfühlsame Präsenz hilft, Vertrauen aufzubauen und Lebensfreude zu schenken. Bildquelle: ORF/ORF III Gestaltung: Michael Dalpiaz Produzent: Markus Voglauer Redaktion: Manuela Strihavka

