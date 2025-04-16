treffpunkt medizin: Bauchgehirn & Lebenszentrum: Der DarmJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 69: treffpunkt medizin: Bauchgehirn & Lebenszentrum: Der Darm
Ein gesunder Darm kann glücklich machen: der Magen-Darm-Trakt kommuniziert in vielfacher Weise mit dem Gehirn und beeinflusst dadurch auch unser Verhalten – ein Großteil des „Glücksbotenstoffs“ Serotonin wird im Magen-Darm-Trakt produziert. „treffpunkt medizin“ widmet sich unserem „Bauchgehirn“, dem Darm, dessen Stoffwechselarbeit wesentlich für unser gesamtes Wohlbefinden ist. „Darm mit Charme“ ist demnach auch der Buchtitel der jungen Wissenschafterin Giulia Enders, die das knifflige und manchmal sehr sensible Thema völlig unverkrampft behandelt. Der Darm denkt mit, seine Nervenzellen reagieren auf Stress und Angst ebenso wie auf gutes Essen oder ebensolche Gedanken. Bildquelle: ORF/WMA
