treffpunkt medizin: Das Wunder Gehirn

ORF IIIStaffel 1Folge 83vom 13.10.2025
51 Min.Folge vom 13.10.2025

Diese Ausgabe von treffpunkt-medizin zeigt, wie Training das Gehirn ein Leben lang fit hält. Mit neuesten Forschungsergebnissen und führenden Expertinnen und Experten werden die Prinzipien der Neuroplastizität erklärt und ein einfacher, praxisnaher Plan vorgestellt, um Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit zu stärken. Die Dokumentation zeigt, wie sich das Gehirn auch im Alter noch verändern lässt, um Kontrolle, Lebensqualität und Freude im Alltag zu erhalten. Bildquelle: ORF/VOGLAUER (WMA)/Michael Dalpiaz

