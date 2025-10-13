treffpunkt medizin: Das Wunder GehirnJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 83: treffpunkt medizin: Das Wunder Gehirn
51 Min.Folge vom 13.10.2025
Diese Ausgabe von treffpunkt-medizin zeigt, wie Training das Gehirn ein Leben lang fit hält. Mit neuesten Forschungsergebnissen und führenden Expertinnen und Experten werden die Prinzipien der Neuroplastizität erklärt und ein einfacher, praxisnaher Plan vorgestellt, um Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit zu stärken. Die Dokumentation zeigt, wie sich das Gehirn auch im Alter noch verändern lässt, um Kontrolle, Lebensqualität und Freude im Alltag zu erhalten. Bildquelle: ORF/VOGLAUER (WMA)/Michael Dalpiaz
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Treffpunkt Medizin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0