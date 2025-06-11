treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen - SonnenlichtJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 76: treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen - Sonnenlicht
Die Sonne ist der Ursprung allen Lebens auf der Erde, und ihre Strahlen sind essenziell für unser Wohlbefinden. In den letzten Jahren hat die Forschung verstärkt die Verbindung zwischen Sonnenlicht, Gesundheit und Gemütszustand untersucht, obwohl seine heilende Wirkung bereits in der Antike bekannt war. Sonnenlicht fördert die Produktion von Vitamin D, einem entscheidenden Faktor für ein starkes Immunsystem. Es unterstützt die Behandlung von Atemwegserkrankungen, doch wie steht es um seine Rolle in der Krebsprävention, und wann wird Sonnenlicht schädlich? "Treffpunkt Medizin" liefert einen umfassenden Faktencheck: Kann Sonnenlicht den Blutdruck senken, Körperfett reduzieren, die Knochen stärken und ist unser Immunsystem ohne Sonne tatsächlich gefährdet? Bildquelle: ORF/ORF III/Michael Dalpiaz
