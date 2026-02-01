Zum Inhalt springenBarrierefrei
Treffpunkt Medizin

ORF IIIStaffel 1Folge 91vom 01.02.2026
42 Min.Folge vom 01.02.2026

Was stimmt wirklich aus Omas Gesundheitsbuch? "treffpunkt medizin" checkt in 10 Fragen hartnäckige Gesundheitsmythen – von Spinat und Eisen bis Schlaf vor Mitternacht. Bildquelle: ORF/WMA

