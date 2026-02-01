treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen -VolksweisheitenJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 91: treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen -Volksweisheiten
42 Min.Folge vom 01.02.2026
Was stimmt wirklich aus Omas Gesundheitsbuch? "treffpunkt medizin" checkt in 10 Fragen hartnäckige Gesundheitsmythen – von Spinat und Eisen bis Schlaf vor Mitternacht. Bildquelle: ORF/WMA
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Treffpunkt Medizin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0