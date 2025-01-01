Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 18: Mahl der Götter
41 Min.Ab 12
In der Antike wussten die Menschen um bestimmte heilige Nahrungsmittel, die von den Göttern verspeist wurden. Manchmal durften auch die Sterblichen davon kosten, um Weisheit, Macht und möglicherweise ein Stückchen Unsterblichkeit zu sich zu nehmen. Welche Rolle spielten dabei die außerirdischen Besucher?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC