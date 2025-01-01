Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mahl der Götter

A+EStaffel 12Folge 18
41 Min.Ab 12

In der Antike wussten die Menschen um bestimmte heilige Nahrungsmittel, die von den Göttern verspeist wurden. Manchmal durften auch die Sterblichen davon kosten, um Weisheit, Macht und möglicherweise ein Stückchen Unsterblichkeit zu sich zu nehmen. Welche Rolle spielten dabei die außerirdischen Besucher?

