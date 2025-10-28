Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Rückkehr in die Antarktis

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 1vom 28.10.2025
Folge 1: Rückkehr in die Antarktis

41 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Diente die Antarktis vor tausenden von Jahren außerirdischen Besuchern als Zuhause auf Zeit? Gibt es Hinweise darauf, dass sich unter dem Eis des kalten Kontinents Überreste einer extraterrestrischen Zivilisation befinden?

Kabel Eins Doku
