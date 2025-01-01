Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 15: Berg der Außerirdischen
41 Min.Ab 12
Mysteriöse Lichter, Feuer auf dem Himmelszelt, unerklärliche Phänomene: auf einem Berg vor den Toren Turins spielen sich seltsame Dinge ab. Liegt es an seiner besonderen geografischen Lage oder haben gar Außerirdische ihre Technologie in dem Felsen hinterlassen?
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC