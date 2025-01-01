Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hüter der Badlands

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 2
Folge 2: Hüter der Badlands

41 Min.Ab 12

Satellitenbilder zeigen es deutlich: Im Südosten von Alberta, Kanada, erscheint über dem Erdboden ein riesiges Gesicht, das dem einer indigenen Person ähnelt. Könnte dieses Phänomen mit dem Namen "Der Hüter der Badlands" Teil eines kosmischen Kommunikationssystems sein?

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Kabel Eins Doku
