Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: DNA-Manipulation
41 Min.Ab 12
Ist es möglich, dass Aliens in die menschliche DNA eingreifen und die Erde mit Mischwesen aus Außerirdischen und Menschen bevölkern?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC