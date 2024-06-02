Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 19: Körperkunst
41 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Tattoos, Piercings und Körperkunst erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Doch handelt es sich hierbei nicht um mehr als eine bloße ästhetische Ausdrucksform? Die Folge betrachtet diese "menschlichen Hieroglyphen" genau und stellt eine Verbindung zu außerirdischen Einflüssen her.
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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-16: A&E Television Networks, LLC