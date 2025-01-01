Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 27: Es war einmal ...
41 Min.Ab 12
Vor abertausenden von Jahren soll es sie bereits gegeben haben: hochentwickelte Zivilisationen, die Technik und Wissenschaft für sich zu nutzen wussten. Haben sie Beweise dafür hinterlassen, dass sie damals an der Seite von außerirdischen Wesen existierten?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC