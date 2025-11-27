Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 27.11.2025
38 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 16

Am 14. Februar 2002 kommt es im Haus des ehemaligen NBA-Stars Jayson Williams zu einem tödlichen Zwischenfall: Sein 55-jähriger Chauffeur, Gus Christofi, stirbt an einer Schusswunde, die er sich selbst zugefügt haben soll. Am Tatort stoßen die Ermittler schnell auf Ungereimtheiten und vermuten, dass der berühmte Sportler etwas vertuschen will ...

Kabel Eins Doku
