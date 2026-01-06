Checkliste für einen MordJetzt kostenlos streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 6: Checkliste für einen Mord
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Am 22. Juli 1987 stirbt Claire Peernock bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles, Kalifornien. Ihre Tochter befindet sich mit im Wagen und überlebt schwer verletzt. Zunächst sieht alles nach Alkohol am Steuer aus, doch die Beamten stoßen auf einige Ungereimtheiten und untersuchen den Fall genauer. Schon bald gerät Robert Peernock, der Ehemann und Vater der Opfer, unter Verdacht ...
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
