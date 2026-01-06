Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 13vom 06.01.2026
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Am 21. Juli 2018 wird der reiche Philanthrop Steve Clayton bewusstlos in seinem Haus in Lake Wylie, South Carolina, aufgefunden. Die Notärzte versuchen, den 64-Jährigen zu reanimieren, doch jede Hilfe kommt zu spät. Die Ermittler gehen zunächst von einem natürlichen Tod aus, da es keine Anzeichen von Fremdeinwirkung gibt. Doch eine chemische Substanz im Blut des Toten gibt dem Fall eine neue Wendung ...

SAT.1 GOLD
