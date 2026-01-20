Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spiel mit dem Feuer

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 5vom 20.01.2026
Folge 5: Spiel mit dem Feuer

41 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Am 6. April 2022 kommt es in Marathon County, Wisconsin, zu einem verheerenden Hausbrand. Die Ermittler stoßen auf zwei verkohlte Leichen und gehen schon bald von einem Verbrechen aus. Der Nachbar, der den Notruf gewählt hat, gibt der Polizei Details über die Bewohner des Hauses und liefert Hinweise auf eine turbulente Dreiecksbeziehung, die ein Grund für einen möglichen Doppelmord sein könnte ...

SAT.1 GOLD
