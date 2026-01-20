Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unter Feinden

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 4vom 20.01.2026
Unter Feinden

Unter FeindenJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 4: Unter Feinden

41 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Am 8. Mai 1981 wird Barbara Winn mit einer Schusswunde in der Brust aufgefunden. Die Beamten können nur noch den Tod der dreifachen Mutter feststellen. Die Nachbarn berichten von einer häuslichen Auseinandersetzung, doch Aaron Foster, der Lebensgefährte des Opfers, behauptet, dass sie sich selbst erschossen hat. Barbaras Kinder glauben jedoch nicht an einen Selbstmord und kämpfen jahrzehntelang für Gerechtigkeit ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
Kabel Eins Doku
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 5 Staffeln und Folgen