SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 12vom 06.01.2026
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 16

Am 16. September 2016 wählt Todd Kendhammer den Notruf, da seine Frau nach einem Autounfall schwer verletzt ist. Der verzweifelte Ehemann gibt an, dass Barbara von einem Rohr getroffen wurde, das von einem vorbeifahrenden Fahrzeug heruntergefallen sein soll. Die Beamten untersuchen den Tatort und die Leiche und zweifeln schon bald an Todds Geschichte ...

