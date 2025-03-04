Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 18vom 04.03.2025
40 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

Am 11. April 2007 wird die 50-jährige Michele MacNeill regungslos in ihrer Badewanne gefunden. Ihr Ehemann Martin, der selbst Arzt ist, versucht, sie erfolglos zu reanimieren. Der tragische Tod der achtfachen Mutter, die nach einer Schönheitsoperation diverse Medikamente zu sich nahm, wird zunächst als Unfall eingestuft. Doch Martins Verhalten wirft immer mehr Fragen auf ...

