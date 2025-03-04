Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 18: Der falsche Doktor
40 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
Am 11. April 2007 wird die 50-jährige Michele MacNeill regungslos in ihrer Badewanne gefunden. Ihr Ehemann Martin, der selbst Arzt ist, versucht, sie erfolglos zu reanimieren. Der tragische Tod der achtfachen Mutter, die nach einer Schönheitsoperation diverse Medikamente zu sich nahm, wird zunächst als Unfall eingestuft. Doch Martins Verhalten wirft immer mehr Fragen auf ...
Unfall, Selbstmord oder Mord?
