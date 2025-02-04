Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 11: Das Blutbad
41 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12
Die Freunde Grant Whitaker und Mavrick Fisher befinden sich im August 2019 auf einer Reise durch Nordkalifornien. Als Grants Großmutter einige Tage lang nichts von ihm hört, meldet sie ihren Enkel als vermisst. Die Polizei begibt sich auf die Suche nach den beiden gehörlosen Männern und stößt schließlich auf deren verlassenes und blutverschmiertes Auto. Die Ermittler müssen schnellstmöglich herausfinden, was in dem Fahrzeug passiert ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
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