Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Die Akte Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 8vom 04.02.2025
Die Akte Mord

Die Akte MordJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 8: Die Akte Mord

38 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 16

Am 9. Mai 2010 wird Angel Downs erschossen in ihrer Einfahrt in Gulf Shores, Alabama, gefunden. Die Ermittler gehen von einem Selbstmord aus, Zeugen berichten jedoch, dass ein roter Pick-up am Tatort gesehen wurde. Das Fahrzeug gehörte Stephen Nodine, mit dem Angel seit sechs Jahren eine Affäre hatte. Da der verheiratete Politiker seine Frau nicht verlassen wollte, kam es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Paar. Führten diese dazu, dass Stephen seine Geliebte ermordet hat?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 5 Staffeln und Folgen