Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 19: Asche zu Asche
40 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Am 27. Februar 2012 stirbt die 37-jährige Rachel Winkler bei einem Streit mit ihrem Ehemann. Todd Winkler gibt an, dass seine Frau ihn mit einer Schere bedroht habe und er sie aus Notwehr töten musste. Die Beamten nehmen den Witwer genauer unter die Lupe und finden heraus, dass der ehemalige Kampfpilot schon einmal verheiratet war - und auch seine erste Frau ist unter mysteriösen Umständen gestorben ...
