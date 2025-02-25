Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 15: Mord in der Küche
40 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Am 18. Januar 2016 wählt Dwayne Thurman den Notruf, weil er seine Frau beim Reinigen einer Waffe aus Versehen in die Brust geschossen hat. Die 43-Jährige verstirbt daraufhin im Krankenhaus. Die Ermittler gehen zunächst von einem tragischen Unfall aus. Als ein Kollege Brenda Thurmans jedoch eine Woche später auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, beginnen die Beamten, an Dwaynes Geschichte zu zweifeln ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH