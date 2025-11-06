Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 7: Hollywood Horror
41 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Am 3. Februar 2003 wählt Adriano de Souza, der Fahrer des legendären Musikproduzenten Phil Spector, den Notruf: Er gibt an, dass sein Chef gerade eine Frau erschossen habe. Die Beamten stürmen die Villa in Hollywood und finden das Opfer im Foyer des Hauses. Der Schauspielerin namens Lana Clarkson wurde in den Mund geschossen. Handelt es sich um Mord oder hat sich die junge Frau selbst das Leben genommen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren