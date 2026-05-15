Universum
Folge vom 15.05.2026: Universum: Almsommer
44 Min.Folge vom 15.05.2026
Eine Sennerin in der Steiermark, ein Schafbauer in Osttirol und ein Hirte in Vorarlberg zeigen ein Leben, das von Tradition und alpiner Landschaft geprägt ist. Der spektakuläre Viehtrieb über einen 2500‑Meter‑Sattel mit 450 Rindern und die wachsende Beliebtheit der schlicht ausgestatteten Hütten der Oberstalleralm verdeutlichen die neue Wertschätzung für einfache und authentische Almerlebnisse. Bildquelle: ORF/Interspot/Dinah Müller
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