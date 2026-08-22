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Berge, Menschen und ein genialer Maler: Mathias Schmid

ORF IIIStaffel 1Folge 526vom 22.08.2026
Berge, Menschen und ein genialer Maler: Mathias Schmid

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Folge 526: Berge, Menschen und ein genialer Maler: Mathias Schmid

45 Min.Folge vom 22.08.2026

Aus See im Paznauntal stammt einer der bedeutendsten Tiroler Maler: Mathias Schmid. Die Bergwelt rund um Silvretta, Samnaun- und Verwallgruppe sowie das bäuerliche und christliche Leben des Tals prägten sein Werk. Viele seiner Bilder gelten heute als wertvolle Zeitdokumente. Zum 100. Todestag zeigt die Doku das rund 40 Kilometer lange Paznauntal und gewährt Einblicke in das faszinierende Werk des Ausnahmekünstlers. Bildquelle: ORF/ORF III

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