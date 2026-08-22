Berge, Menschen und ein genialer Maler: Mathias SchmidJetzt kostenlos streamen
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Folge 526: Berge, Menschen und ein genialer Maler: Mathias Schmid
45 Min.Folge vom 22.08.2026
Aus See im Paznauntal stammt einer der bedeutendsten Tiroler Maler: Mathias Schmid. Die Bergwelt rund um Silvretta, Samnaun- und Verwallgruppe sowie das bäuerliche und christliche Leben des Tals prägten sein Werk. Viele seiner Bilder gelten heute als wertvolle Zeitdokumente. Zum 100. Todestag zeigt die Doku das rund 40 Kilometer lange Paznauntal und gewährt Einblicke in das faszinierende Werk des Ausnahmekünstlers. Bildquelle: ORF/ORF III
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