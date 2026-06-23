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Unser Österreich

Der Lungau: Wege in die Zukunft

ORF IIIStaffel 1Folge 514vom 23.06.2026
Der Lungau: Wege in die Zukunft

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Folge 514: Der Lungau: Wege in die Zukunft

26 Min.Folge vom 23.06.2026

Gemeinsam mit weltbekannten Regionen wie den Galapagosinseln und dem Yellowstone-Nationalpark zählt der Lungau zu den UNESCO-Biosphärenparks der Erde. Damit ist er Modellregion eines Experiments: wie können Natur und Mensch auch heute noch harmonisch zusammenleben? Wiesen, Wälder, Moor und glasklare Bergseen , weite Almen und imposante Gipfel kennzeichnen diese Gegend. In einer Welt, die immer stärker globalisiert und uniformiert wird, bildet der Lungau einen Gegenpol. Hier wird Regionalität großgeschrieben und das macht den Lungau immer stärker zu einer Genussregion. Aber auch alte Bräuche haben Platz. Prangstangen-Prozessionen und Samson-Umzüge sind Bestandteil des Lungauer Lebens. Die Dokumentation taucht in eine Region ein, in der sich, vergangenes Wissen, Tradition und Zukunft vermischen, und gibt Einblick in die Visionen, die hier verwirklicht werden. Bildquelle: ORF/Filmproduktion.dreiD.at

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