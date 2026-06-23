Der Lungau: Wege in die ZukunftJetzt kostenlos streamen
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Folge 514: Der Lungau: Wege in die Zukunft
Gemeinsam mit weltbekannten Regionen wie den Galapagosinseln und dem Yellowstone-Nationalpark zählt der Lungau zu den UNESCO-Biosphärenparks der Erde. Damit ist er Modellregion eines Experiments: wie können Natur und Mensch auch heute noch harmonisch zusammenleben? Wiesen, Wälder, Moor und glasklare Bergseen , weite Almen und imposante Gipfel kennzeichnen diese Gegend. In einer Welt, die immer stärker globalisiert und uniformiert wird, bildet der Lungau einen Gegenpol. Hier wird Regionalität großgeschrieben und das macht den Lungau immer stärker zu einer Genussregion. Aber auch alte Bräuche haben Platz. Prangstangen-Prozessionen und Samson-Umzüge sind Bestandteil des Lungauer Lebens. Die Dokumentation taucht in eine Region ein, in der sich, vergangenes Wissen, Tradition und Zukunft vermischen, und gibt Einblick in die Visionen, die hier verwirklicht werden. Bildquelle: ORF/Filmproduktion.dreiD.at
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