Abenteuer in der Wildnis - Naturschauspiele im DonauraumJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 506: Abenteuer in der Wildnis - Naturschauspiele im Donauraum
25 Min.Folge vom 27.05.2026
Oberösterreichs wilde Landschaften werden zur Bühne für ein einzigartiges Naturvermittlungsprojekt: Über 100 Natur- und Waldpädagogen führen jährlich bis zu 10.000 Besucher in verborgene Schutzgebiete und machen Natur mit allen Sinnen erlebbar. Unter dem Motto Wissensvermittlung mit Erholung begleitet Claus Muhr in der Dokumentation diese Botschafter der Natur zu den eindrucksvollen Naturschauspielen im Donauraum. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich/rubrafoto
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