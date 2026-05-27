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Abenteuer in der Wildnis - Naturschauspiele im Donauraum

ORF IIIStaffel 1Folge 506vom 27.05.2026
Abenteuer in der Wildnis - Naturschauspiele im Donauraum

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Folge 506: Abenteuer in der Wildnis - Naturschauspiele im Donauraum

25 Min.Folge vom 27.05.2026

Oberösterreichs wilde Landschaften werden zur Bühne für ein einzigartiges Naturvermittlungsprojekt: Über 100 Natur- und Waldpädagogen führen jährlich bis zu 10.000 Besucher in verborgene Schutzgebiete und machen Natur mit allen Sinnen erlebbar. Unter dem Motto Wissensvermittlung mit Erholung begleitet Claus Muhr in der Dokumentation diese Botschafter der Natur zu den eindrucksvollen Naturschauspielen im Donauraum. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich/rubrafoto

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