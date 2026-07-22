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Unser Österreich

Pferdeland Steiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 519vom 22.07.2026
Pferdeland Steiermark

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Folge 519: Pferdeland Steiermark

26 Min.Folge vom 22.07.2026

Pferde sind seit Jahrhunderten fest mit der Steiermark verbunden. Von traditioneller Haltung bis zum modernen Reitsport hat sich ihre Rolle stetig verändert. Besonders deutlich wird diese Verbundenheit in Ramsau am Dachstein, der pferdereichsten Gemeinde des Bundeslandes. Bildquelle. ORF/Landesstudio Steiermark/Robert Sturmer

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