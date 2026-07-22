Unser Österreich
Folge 519: Pferdeland Steiermark
26 Min.Folge vom 22.07.2026
Pferde sind seit Jahrhunderten fest mit der Steiermark verbunden. Von traditioneller Haltung bis zum modernen Reitsport hat sich ihre Rolle stetig verändert. Besonders deutlich wird diese Verbundenheit in Ramsau am Dachstein, der pferdereichsten Gemeinde des Bundeslandes. Bildquelle. ORF/Landesstudio Steiermark/Robert Sturmer
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